Vor crește TAXELE! Lista completă a măsurilor pregătite de Coaliție Pragul la microintreprinderi urmeaza sa fie redus la 500.000 euro, TVA-ul va crește de la 9 la 19% pentru bauturile care conțin zahar, TVA-ul in Horeca va crește de 5 la 9%, iar impozitul pe dividende urca de la 5 la 8%, potrivit unui proiect de Ordonanța realizat de Ministerul Finanțelor. HORECA nu va mai plati impozit specific de la 1 august. Vor trece pe micro. Mare parte dintre acestea ar urma sa se aplice de anul viitor. Proiect Ordonanta modificari fiscale TVA zahar, Horeca, microintreprinderi – click pentru a deschide Se propune modificarea plafonului pana la care se acorda facilitațile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

