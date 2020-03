Stiri pe aceeasi tema

- O roca rara, provenind dintr-un meteorit de la inceputurile Sistemului Solar, a fost descoperita in Germania. Astfel de meteoriti, din clasa „condrit carbonat”, reprezinta doar 3% din totalul celor descoperiti pe Terra, potrivit phys.org.Obiectul contine substante care ar fi putut sa existe…

- Peste 100 de universitati din mai mult de zece tari vor participa la cea de-a 26-a editie a RIUF – The Romanian International University Fair, cel mai mare eveniment educational din Europa de Sud si de Est, care va avea loc in Bucuresti (14-15 martie), Timisoara (17 martie), Iasi (19 martie) si Brasov…

- Pentru studentii din Romania si din celelalte tari UE, care invata in prezent in Marea Britanie sau se inscriu in anul 2020-2021, regulile nu se schimba. Dar regulile care se vor aplica dupa 2021 nu au fost insa decise – totul depinde de ceea ce se negociaza in perioada de tranzitie. Citeste articolul…

- 12 miliarde de euro pe an începând cu 2021 este gaura lasata de plecarea Regatului Unit si complica si mai mult negocierile între cei 27 pe viitorul buget pe termen lung al Uniunii Europene. Pentru a rezolva aceasta problema a viitorului cadru financiar multianual (CFP, 2021-2027),…

- Nemulțumirea și neincrederea oamenilor indemocrație a crescut enorm in ultimii 25 de ani, atingand cel mai inalt nivelanul trecut, scrie bbc.com, citand un studiu Cambridge.Cercetatorii de la Cambridge University aurealizat un studiu amplu asupra democrației, analizand cea mai mare baza dedate pe acest…

- In ianuarie 1990 Sinead O’Connor lansa melodia „Nothing Compares 2 U”. Piesa se regasește pe al doile ei album de studio “I Do Not Want What I Haven t Got”. Anul acesta se implinesc 30 de ani de cand aceasta balada a cucerit intreaga lume. Timp de 4 saptamani staționeaza pe primul loc in US Billboard…

- Doar 0,2% dintre femeile din Romania, cu varsta cuprinsa intre 50 si 69 de ani, au efectuat in anul 2015 screening-ul pentru depistarea cancerului mamar, acesta fiind de departe cel mai mic procentaj inregistrat de o tara membra a Uniunii Europene, arata datele publicate joi de Eurostat.Comparativ,…