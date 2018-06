Stiri pe aceeasi tema

- Baiatul se afla la bunici in momentul in care a cazut si s-a ranit la fata. Desi parea o simpla julitura pe obraz, rana nu se vindeca si crestea in dimensiune. Parintii l-au dus la medic pentru mai multe investigatii. Vestea ca micutul lor sufera de o forma rara de cancer a picat ca un trasnet.…

- Presa locala a dezvaluit cine este tanarul din Santana care și-a injunghiat mortal iubita in varsta de 16 ani . Potrivit criticarad.ro , barbatul se numește Isac Negru și are 19 ani. Acesta și-a ucis concubina, cu care are un copil, apoi a fugit de la locul faptei, fiind prins ulterior de polițiști. …

- Emisiunea „Te iubesc de nu te vezi” și-a facut apariția in casele oamenilor cu o poveste de viața inedita, care a surprins-o pe Gabriela Cristea. Horia, un barbat trecut de prima tinerețe iși cauta jumatatea, dupa ce a avut nu mai puțin de patru neveste.

- Un studiu recent arata ca 23% dintre romani asociaza durerile in piept cu un atac de cord, iar circa 60% se trateaza cu analgezice si antibiotice atunci cand au dureri dentare. Medicii avertizeaza ca orice fel de simptom pe care nu l-am avut nu trebuie sa ne indemne sa cautam pe google, trebuie sa ne…

- Sir Alex Ferguson nu și-a pierdut spiritul de luptator nici la 76 de ani. Aflat la terapie intensiva dupa ce a fost operat pentru o hemoragie craniana, fostul antrenor al echipei Manchester United a dat primele semne pozitive privind recupererea. "A iesit din coma si vorbeste", susțin prieteni ai tehnicianului,…

- Medicii slatineni Mircea Tusciuc si Paul Iancu au fost condamnati, miercuri, la cate trei ani si sase luni inchisoare cu executare, pentru uciderea din culpa a unui copil in varsta de noua ani, din Serbanesti, decizia luata de Curtea de Apel Craiova este definitiva, informneaza Mediafax.Initial, ...

- "Asa a vrut Dumnezeu. A vrut sa fie unul singur acum, asa ca sunt linistita. Asa cum a vrut sa fac acest copil acum, cand nu era prioritatea mea, cand viata imi era destul de complicata si totusi s-a intamplat totul in nici o luna. Acum trebuie sa stau in pat inca o perioada pentru a preveni orice…

- Nu mai e mult pana la Paște și dupa o perioada lunga de post, masa romanilor se va umple din nou de preparate cu carne, oua și produse lactate. Cu toate astea, ar trebui sa fim cumpatați, spun specialiștii.