Vor avea sau nu romanii minivacanta de 1 iunie? Ce spune ministrul Muncii, Raluca Turcan

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat, sambata, la Constanța, ca romanii care iși doresc sa fie liberi și pe 31 mai, inainte de liberul legal de 1 iunie, iși pot lua o zi de concediu, relateaza HotNews.ro. Aflata in Constanța, in vizita la un centru de vaccinare, Raluca Turcan a fost intrebata…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a declarat ca in timpul vizitei pe care a efectuat-o, joi, in judetul Braila a constatat ca multi dintre oamenii din mediul rural, mai ales cei din grupurile vulnerabile, nu sunt inca vaccinati impotriva COVID-19, anunța Agerpres. "Am…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a declarat joi, la Braila, ca i se pare rusinos comportamentul fostilor deputati si senatori care au contestat decizia anularii indemnizatiile speciale. "Faptul ca au fost anulate indemnizatiile speciale ale parlamentarilor este o…

- Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS) preia de astazi o parte din povara administrativa si financiara necesara pentru crearea infrastructurii necesare furnizarii serviciilor comunitare integrate la nivelul celor 139 de comunitati expuse saraciei, a anuntat, miercuri, ministrul de resort, Raluca…

- Ministerul Muncii si Protectiei Sociale a demarat, impreuna cu Inspectia Muncii, o campanie de informare a romanilor care lucreaza in strainatate cu privire la modul de recrutare, conditiile de munca si drepturile acestora, a anuntat, luni, ministrul de resort, Raluca Turcan, pe Facebook. …

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a anuntat, joi, ca Ministerul va pune in dezbatere publica proiectul de lege pentru continuarea activitatii persoanelor care aleg sa continue sa lucreze pana la 70 de ani, timp in care plata pensiei e suspendata, doar pentru sectorul public.

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a declarat, vineri, la Botosani, ca isi doreste ca, in termen de un an, ministerul pe care il conduce sa prezinte un nou proiect de lege a salarizarii in sistemul bugetar. Turcan a afirmat, intr.o conferinta de presa, ca deja se lucreaza la "o varianta…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anuntat, luni, ca peste 70 de angajati din inspectoratele teritoriale de munca vor fi detasati la casele teritoriale de pensii pentru a ajuta la evaluarea dosarelor de pensii din toata tara, informeaza News.ro . Detasarea se face pentru cel mult sase luni. „Peste…