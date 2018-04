Vor avea elevii manuale la inceputul scolii? Activitatea de producere, blocata

Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii CCR au decis, in sedinta de joi, cu majoritate de voturi, ca Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului pentru infiintarea Societatii Editura Didactica si Pedagogica este neconstitutionala, motivand ca nu poate fi facuta de Legislativ sau Guvern, ci de administratia publica centrala.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea s-a inchinat cand a fost intrebat daca PSD da Ordonanța pe Codurile Penale. Intrebat daca Viorica Dancila ramane premier pana in 20-20, Dragnea a raspuns: Cel puțin! Liderul PSD Liviu Dragnea a ținut sa infirme, luni, inainte de a intra in ședința Comitetului Executiv…

- Codul muncii a suferit din nou modificari. Acestea s-au facut prin Ordonanța de Urgența 53/2017 publicata in Monitorul Oficial din 10 aprilie și cu intrare in vigoare din 13 aprilie. Despre locul de munca „Noul act normativ, care intra in vigoare in data de 13 aprilie, aduce precizari in ceea ce privește…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, cu 191 voturi “pentru”, 97 “impotriva” si trei abtineri, Ordonanta de Urgenta a Guvernului 76/2017 prin care Editura Didactica si Pedagogica se transforma in societate pe actiuni, care are scopul de a edita manualele scolare ...

- Deputatii au votat, marti, cu 191 voturi "pentru", 97 "impotriva" si trei abtineri, Ordonanta de Urgenta a Guvernului 76/2017 prin care Editura Didactica si Pedagogica se transforma in societate pe actiuni. Aceasta va avea sarcina a realiza manualele scolare obligatorii. Camera Deputatilor este for…

- Editura Didactica si Pedagogica se transforma in societate pe actiuni și va edita manualele școlare. Camera Deputatilor a adoptat, marti, cu 191 voturi “pentru”, 97 “impotriva” si trei abtineri, Ordonanta de Urgenta a Guvernului 76/2017 care prevede ca Editura Didactica si Pedagogica trece din coordonarea…

- 'Vom avea astazi o nota privind stadiul actiunilor in constatarea neindeplinirii obligatiilor declansate de catre Comisia Europeana impotriva Romaniei. In prezent, sunt in curs 55 de actiuni cu risc de infringement', a declarat Dancila, miercuri, 31 ianuarie, la inceputul sedintei de Guvern.…

- Miercuri are loc prima sedinta a Guvernului condus de Viorica Dancila. Pe ordinea de zi se afla o Ordonanta de Urgenta privind amanarea depunerii formularului 600 pana la sfarsitul lunii martie. In acest interval, ar urma sa fie gasita o solutie pentru eliminarea acestui formular, a anunțat ministrul…