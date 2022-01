Vor ajunge alimentele să concureze cu petrolul? Mircea Coșea: “Va fi o marfă foarte scumpă și foarte bine primită” In ultima vreme, se vorbește tot mai mult de o posibila criza economica, in contextul creditelor mai scumpe, dar și a ratelor mari, iar mulți analiști iși pun intrebarea daca nu cumva vom asista și la o criza alimentara, semnalul de alarma fiind tras deja de Organizația Națiunilor Unite (ONU). Ingrijorarea este cu atat mai mare cu cat scumpirile la energie și gaze produc deja efecte in piața, fiind așteptate majorari de prețuri in lanț la produsele agro-alimentare intr-o perioada in care oricum consumul este oricum mai redus fața de alte luni. Nu de alta, dar producatorii au inceput sa primeasca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

