- Meteorologii americani au anunțat vineri ca urmeaza un weekend cu temperaturi extreme in SUA, in timp ce pompierii din California se lupta in continuare cu unul dintre primele mari incendii de vegetatie ale sezonului, informeaza Reuters.

- Milioane de persoane din vestul si sudul Statelor Unite se vor confrunta cu primul val de caldura din aceasta vara, care va incepe marti, in contextul in care temperaturile ar putea sa depaseasca 37,8 grade Celsius in aceasta regiune, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.

- In ultimele saptamani, maimuțele urlatoare, specie deja amenințata, au cazut moarte din copaci in padurile tropicale din sud-estul Mexicului din cauza secetei și a valurilor de caldura, informeaza CNN.In statul Tabasco, unde se preconizeaza ca temperaturile vor depași saptamana aceasta 45 de grade Celsius,…

- Perioada iunie-august a anului 2023 fost cea mai calduroasa de la debutul inregistrarilor, din 1940 - un semn clar al schimbarilor climatice care alimenteaza noi fenomene extreme, informeaza Reuters si AFP, citate de Agerpres.Cercetatorii europeni au stabilit intr-un nou studiu ca vara trecuta, cand…

- Planeta continua sa se incalzeasca și va depași cel mai probabil limitele convenite la nivel internațional, ceea ce va provoca valuri de caldura, inundații și furtuni catastrofale, potrivit unui sondaj realizat de The Guardian la care au participat sute de experți din domeniu.

- Europa s-a confruntat in 2023 cu un numar record de zile in care caldura resimtita a fost „extrema” pentru organismul uman, din cauza temperaturilor de peste 35 sau chiar 40 de grade Celsius, ale caror efecte asupra oamenilor au fost accentuate de umiditate, absenta vantului sau de betonul incins, in…

- Recordul pentru cel mai calduros martie inregistrat la nivel mondial a fost doborat luna trecuta, a anunțat marți serviciul european de monitorizare a schimbarilor climatice Copernicus (C3S), marcand a zecea luna consecutiva in care temperaturile lunare au atins un maxim istoric, transmite agenția Reuters.…