Stiri pe aceeasi tema

- Exporturile de petrol rusesc catre Uniunea Europeana au scazut in noiembrie cu 430.000 de barili pe zi, la 1,4 milioane de barili pe zi, fata de luna precedenta, potrivit Agentiei Internationale pentru Energie (AIE), transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul de lege initiat de catre deputatii USR Cristina Pruna si Adrian Weiner care prevede reducere a TVA de la 19% la 5% pentru panouri fotovoltaice, pompe de caldura si panouri solare pentru a veni in sprijinul investitiilor in energie regenerabila si…

- Europa ar trebui sa faca fata unei crize a aprovizionarii cu gaze in urmatoarele luni, datorita rezervelor considerabile, desi continentul s-ar putea confrunta cu o criza energetica mai mare in urmatoarea iarna, a avertizat seful Agentiei Internationale a Energiei (IEA), Fatih Birol, transmite AP,…

- Europa ar trebui sa faca fata unei crize a aprovizionarii cu gaze in urmatoarele luni, datorita rezervelor considerabile, desi continentul s-ar putea confrunta cu o criza energetica mai mare in urmatoarea iarna, a avertizat seful Agentiei Internationale a Energiei (IEA), Fatih Birol.

- Agenția Internaționala pentru Energie și-a redus din nou estimarea privind creșterea cererii globale de petrol pentru anul viitor, din cauza stagnarii economice din China, a crizei energetice din Europa și a dolarului puternic. Agenția cu sediul la Paris se așteapta acum ca cererea de petrol sa creasca…

- Conform surselor politice, pragurile pentru consumatorii casnici vor ramane neschimbate si anume 0,68 lei/kWh si 0,80 lei/kWh. De asemenea, tot ce depaseste 255 kW va fi maxim 1,3. Pentru intreprinderile mici si mijlocii, liberalii au insistat ca pretul sa ramana la 1 leu/kWh, nu la 1,3 lei/kWh, cum…

- Facilitatea olandeza de transfer de titluri (TTF) este principalul indicator european pentru preturile gazelor naturale. Acesta a fost tranzactionata marti la aproximativ 120 de euro pe megawat ora. Insa Goldman Sachs se asteapta ca acest indicator sa scada la 85 de euro pe megawat ora in primul trimestru…

- Toate sediile noi ale autoritaților publice vor trebui sa fie cladiri cu emisii zero incepand cu 2028, urmand ca din 2030 regula sa se aplice tuturor imobilelor nou-construite, potrivit unui comunicat al Consiliului Europei (CE). Forul european are in plan revizuire a Directivei privind performanța…