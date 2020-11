Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana va propune ridicarea treptata si coordonata a restrictiilor pentru noul coronavirus in cele 27 de state membre, pentru a evita un nou val al pandemiei, a declarat, joi, sefa Executivului comunitar, Ursula von der Leyen, transmite Reuters. ”Vom continua coordonarea eforturilor…

- Comisia Europeana va autoriza marti un acord cu compania CureVac pentru rezervarea a 405 milioane de doze din potentialul sau vaccin impotriva COVID-19, a anuntat luni presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit Reuters si EFE. ''Sunt bucuroasa sa anunt un nou acord. Maine vom…

- Uniunea Europeana si Marea Britanie nu au ajuns inca la un acord privind cotele de pescuit in cadrul negocierilor privind relatiile post-Brexit, anunta Comisia Europeana, conform agentiei de presa Reuters, anunța MEDIAFAX."Nu am identificat inca o solutie in problema pescuitului", a declarat…

- Sefa guvernului finlandez, Sanna Marin, a anuntat vineri ca paraseste summitul european reunit la Bruxelles, pentru a se plasa in autoizolare dupa ce a intrat in contact cu un deputat din tara sa testat pozitiv la COVID-19, informeaza AFP si Reuters. "Premierul a parasit astazi Consiliul…

- E alerta la Comisia Europeana, Presedinta Comisiei Eureopene (CE), Ursula von der Leyen, a anuntat luni ca s-a plasat in izolare, dupa ce s-a aflatin contact cu o persoana infectata cu noul coronavirus, relateaza Reuters, conform News.ro.Citește și: ULTIMA ORA Jurnalistul Silviu Manastire,…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat luni ca va intra in autoizolare pana marti pentru ca a participat la o intalnire cu o persoana cu test pozitiv la noul coronavirus, transmite Reuters. 'Am fost informata ca am participat martea trecuta la o intalnire la…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat vineri ca Uniunea Europeana este in discutii cu mai multe companii pentru a asigura potentiale vaccinuri pentru COVID-19, in contextul in care numarul de infectari a crescut "ingrijorator" in Europa, relateaza Reuters. "Comisia…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, impreuna cu directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, au lansat si au gazduit in comun joi prima reuniune a Consiliului de facilitare la nivel inalt, exercitandu-si rolul conducator in activitatea cadrului…