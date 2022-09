Von der Leyen: UE propune impunerea unei taxe pe profiturile excesive ale companiilor energetice

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana anunta ca va strange peste 140 de miliarde de euro din impozite exceptionale pe profiturile companiilor energetice pentru a atenua lovitura data de preturile record ale energiei din aceasta iarna, scrie FT. In contextul in care preturile la energie au crescut vertiginos in urma…

- UE va propune masuri de plafonare a veniturilor producatorilor de energie electrica care au costuri scazute si va forta companiile care vand combustibili fosili sa imparta profiturile facute de pe urma cresterii preturilor energiei, a anuntat miercuri presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen,…

- Europenii și ucrainenii vor izbandi doar prin solidaritate in fața atacurilor lui Vladimir Putin, a declarat președinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, in discursul sau de miercuri privind starea Uniunii Europene (UE).

- Solidaritatea blocului comunitar european cu Kievul ramane „de nezdruncinat”, a promis presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, astazi, in discursul ei privind starea Uniunii Europene, sustinut la Strasbourg. Pentru a putea menține aceasta so

- Trimisul special al AGERPRES, Florin Stefan, transmite: Daca gasim solidaritatea necesara Putin va esua, iar Ucraina si Europa vor izbandi, a spus presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, miercuri, in cadrul discursului ei privind starea Uniunii Europene sustinut in plenul PE reunit la Strasbourg.…

- ”O criza este in curs de desfasurare. Cred ca suntem cu totii extrem de constienti si ca preturile energiei, atat facturile la gaz, cat si la electricitate, sunt mari, asa cum nu am mai vazut pana acum”, a declarat, joi, Mechthild Worsdorfer, director general adjunct al departamentului de energie al…

- V.S. Ministrii Energiei din statele membre ale Uniunii Europene se vor reuni, marți, 26 iulie, pentru a discuta despre o posibila criza a gazelor in iarna viitoare, in contextul reducerii livrarilor de gaze naturale din Rusia. Pe de alta parte, dupa declarațiile facute la mijlocul saptamanii trecute…

- Comisia Europeana a propus vineri ca Ucraina sa devina țara candidata pentru aderarea la UE,a anunțat șefa executivului European, Ursula vond der Leyen. Decizia a fost luata fiind clar ca Ucraina trebuie sa realizeze mai multe reforme, a adaugat șefa Comisiei Europene. „Ucraina a demonstrat in mod clar…