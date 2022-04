Von der Leyen şi Borrell anunţă că se află în drum către Kiev ”Abia astept sa ajung la Kiev”, scrie Ursula von der Leyen, care publica o imagine in care apare impreuna cu Josep Borrell si premierul slovac, pe peronul unei gari, alaturi de un tren in culorile ucrainei. ”Ma duc la Kiev”, anunta, la randul sau seful diplomatiei europene. Sefa CE a anuntat aceasta vizita joi, in semn de ”sustinere de nezduncinat” a Ucrainei, invadata militar de Rusia la 24 februarie. Aceasta vizita are loc la o zi dupa ce Uniunea Europeana (UE) a adoptat o noua serie de senctiuni impotriva Rusiei – un embargo impus carbunelui rusesc si inchiderea porturilor euroene navelor rusesti.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

