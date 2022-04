Stiri pe aceeasi tema

- Urmatoarele sanctiuni ale Uniunii Europene ce vor fi impuse Rusiei vor viza bancile si in special Sberbank, cea mai mare banca a Rusiei, precum si petrolul, a declarat, intr-un interviu pentru Bild am Sonntag, sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, transmite Reuters, potrivit Agerpres . Publicatia…

- „Ucraina face parte din familia europeana. Agresiunea lui Putin asupra Ucrainei este o agresiune asupra tuturor principiilor pe care le impartasim, este un atac la adresa democratiilor, a suveranitatii statelor, asupra libertatii unui popor de a-si alege destinul si de a-si construi viitorul. Modul…

- Noile sanctiuni propuse de Uniunea Europeana impotriva Rusiei vor viza sectoare strategice si vor bloca accesul bancilor rusesti pe pietele financiare europene, a anuntat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Șeful diplomatiei UE, Josep Borrell, spune ca „Rusia se va confrunta cu o izolare…

- SUA și aliații sai europeni planuiesc sa pedepseasca cu sancțiuni o invazie rusa a Ucrainei. Dar este puțin probabil ca acțiunile și momentul sa fie sincronizate perfect, iar detaliile-cheie raman nerezolvate. Președintele Joe Biden a declarat ca Occidentul este „unit și galvanizat” și „gata sa raspunda…

- Uniunea Europeana a pregatit un pachet de sanctiuni „robust si cuprinzator” impotriva Rusiei in cazul in care va ataca Ucraina, a anuntat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, intr-un interviu acordat ziarelor Handelsblatt si Les Echos, informeaza Reuters.