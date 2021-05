Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a mulțumit marți premierului României, Florin Cîțu, care a mers la Bruxelles pentru a avea negocieri pentru Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), pentru o &"întâlnire constructiva&".

&"Lucram împreuna cu România pentru a finaliza cât mai curând posibil un Plan solid de Redresare și Reziliența&", subliind progresul în ceea ce privește reformele.



Thank you Prime Minister @florincitu for a constructive meeting.



We work hand in hand with \uD83C\uDDF7\uD83C\uDDF4…