Stiri pe aceeasi tema

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat, intr-o conferința de presa la București, ca prețurile tot mai mari la energie sunt generate de creșterea cererii pentru gaze, in special din Asia, iar soluțiile pe termen scurt se gasesc in Norgevia și Rusia. „Suntem in proces…

- PNRR-ul Romaniei, in valoare de 29,2 miliarde de euro, a fost aprobat de Comisia Europeana Comisia Europeana da unda verde Planului National de Redresare si Rezilienta al Romaniei, a declarat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in cadrul unei conferinte de presa comune cu presedintele…

- Comisia Europeana va crea un set de masuri pe care statele membre le vor putea lua pentru a contracara cresterea preturilor energiei fara sa incalce regulile blocului comunitar, a anuntat miercuri Executivul UE, in conditiile in care consumatorii se confrunta cu cresteri puternice ale facturilor…

- Producatorul norvegian de petrol si gaze Equinor si partenerii sai au obtinut permisiunea de a-si majora exporturile de gaze naturale prin conducta, dinspre zacamintele offshore Troll si Oseberg spre Europa, in urmatoarele 12 luni, transmite Reuters.

- Un grup de parlamentari europeni a cerut Comisiei Europene sa investigheze rolul Gazprom in cresterea preturilor gazelor naturale din Europa, apreciind ca suspecteaza compania rusa de manipularea pietei, transmite Reuters.