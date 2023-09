Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria si Romania au dovedit ca fac parte din Schengen, aratind „cele mai bune practici atit in ceea ce priveste azilul, cit si returnarile” de migranti, a declarat astazi in plenul Parlamentului European la Strasbourg, presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Am intensificat protectia…

