- Viitorul președinte al Comisiei Europene Ursula von der Leyen i-a scris premierului britanic Boris Johnson pentru a-i cere sa prezinte un candidat pentru postul de comisar, a anunțat miercuri o purtatoare de cuvânt, citata de AFP."Președintele ales tocmai i-a trimis o scrisoare premierului…

- Johnson se va concentra pentru ca acordul sau pe tema Brexitului sa fie aprobat, a relatat publicatia The Times, relateaza Reuters. Anterior, premierul britanic s-a angajat sa scoata Regatul Unit din Uniunea Europeana - cu sau fara acord - la 31 octombrie, insa Parlamentul de la Londra l-a…

- Premierul britanic Boris Johnson a renuntat la amenintarea unui Brexit fara acord in manifestul electoral al Partidului Conservator, a relatat sambata publicatia The Times, relateaza Reuters. Potrivit sursei citate, Johnson se va concentra pentru ca acordul sau pe tema Brexitului sa fie…

- Ambasadorii statelor UE au fost de acord cu o noua prelungire a termenului la care Marea Britanie ar trebui sa paraseasca Uniunea Europeana, a anuntat astazi, pe Twitter, Presedintele Consiliului European, Donald Tusk. Noul termen este pe 31 ianuarie 2020 The EU27 has agreed that it will accept the…

- Uniunea Europeana va acorda Marii Britanii, cel mai probabil, o a treia amanare a Brexitului pana la data de 31 ianuarie 2020, cu posibilitatea ca Londra sa paraseasca Uniunea Europeana mai repede, transmite The Guardian, care citeaza un document oficial. Acelasi document ar prevedea ca Marea Britanie…

- Probabilitatea ca Uniunea Europeana sa accepte o noua amanare a datei plecarii Regatului Unit ”pare foarte buna”, dar tara ar trebui sa pregateasca in acest caz un candidat in Comisia Europeana (CE), a declarat joi presedinta viitoarei CE Ursula von der Leyen, relateaza AFP potrivit news.roPresedintele…

- Cu doar șapte zile înainte de expirarea termenului-limita legat de ieșirea Marii Britanii din UE, tot mai mulți lideri europeni ar fi de acord cu o "amânare tehnica" a Brexitului. Presedintele Consiliului European Donald Tusk a recomandat marti liderilor statelor…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat ca acordul la care s-a ajuns joi intre Uniunea Europeana si Regatul Unit exclude orice necesitate de a amana din nou data Brexitului, prevazut sa aiba loc la 31 octombrie, relateaza AFP si DPA. "Nu va exista o amanare. Nu mai exista motiv…