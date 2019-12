Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen recunoaste ca o parte importanta din amanuntele planului sau de referinta pentru combaterea schimbarii climatice nu a fost inca finalizata, relateaza DPA. "Nu avem inca toate raspunsurile. Astazi este inceputul calatoriei", a spus Ursula…

- Eurodeputatii vor dezbate miercuri, la Bruxelles, Pactul ecologic european menit sa transforme Uniunea Europeana in primul continent neutru din punct de vedere climatic, potrivit unui comunicat dat publicitatii luni de Parlamentul European. Sedinta plenara extraordinara va avea loc miercuri incepand…

- Deputații vor dezbate Pactul ecologic european ce are drept obiectiv sa transforme UE in primul continent neutru din punct de vedere climatic. Ședința plenara extraordinara va avea loc miercuri la Bruxelles, incepand cu ora locala 14.00 (15.00 ora Romaniei), potrivit unui comunicat de presa. Dupa ce…

- Uniunea Europeana este pregatita sa contribuie la Pactul verde global prin masuri concrete care vor fi incluse intr-un document specific, la Bruxelles. Finanțarea va fi consistenta, a anunțat președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

- Parlamentul European declara oficial stare de urgența privind clima și protectia mediului in Europa. Ce trebuie sa faca statele UE Deputatii europeni au adoptat joi o rezolutie prin care declara situatie de urgenta privind clima si protectia mediului in Europa si la nivel global. Decizia a fost luată…

- Parlamentul cere ca UE sa se angajeze in cadrul Conferinței ONU sa atinga un nivel zero al emisiilor nete de gaze cu efect de sera pana in 2050. Inaintea Conferinței ONU pentru schimbarile climatice COP25 de la Madrid din 2-13 decembrie, deputații au adoptat joi o rezoluție prin care declara situația…

- Initial, noua echipa a Comisiei Europene, condusa de Ursula von der Leyen, urma sa inceapa mandatul pe 1 noiembrie, dar investirea a fost amanata din cauza respingerii de catre Parlamentul European a candidatilor propusi de Romania, Ungaria si Franta. In acest context, investirea a fost amanata,…

- Potrivit informatiilor de la Bruxelles, citate de Antena 3, Rovana Plumb va fi audiata pe 2 octombrie, in comisia TRAN, pentru a se stabili daca va ocupa functia de comisar european pe transporturi in urmatorii patru ani. "Este o nominalizare care ma onoreaza și responsabilizeaza in egala…