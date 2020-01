Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri ca se asteapta la discutii "dure" cu Marea Britanie asupra relatiei post-Brexit, avertizand ca va fi imposibil sa se ajunga la un acord asupra "tuturor aspectelor" pana la sfarsitul lui 2020, actualul termen-limita, relateaza AFP si Reuters.



"Vor avea loc discutii dure, iar fiecare tabara va face tot ce este mai bine pentru ea", a declarat ea intr-o conferinta in fata studentilor la London School of Economics (LSE).



Sefa executivului european urmeaza sa se intalneasca in cursul dupa-amiezii de miercuri…