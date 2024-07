Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, nu crede ca Joe Biden poate face fața unui nou mandat in fruntea SUA. Aceasta s-a aratat ingrijorat de starea lui Biden și s-a referit la valul de gafe pe care l-a comis in ultima perioada. „Vreau sa știu ca liderul lumii libere este sanatos” a spus Basescu…

- Primele informații in legatura cu tentativa de asasinat asupra lui Trump au fost ca atentatorul avea legaturi cu partidul Republican și ca gestul sau trebuie pus in legatura cu permisivitatea prea mare legata de vanzarea armelor de foc in SUA. Exista cateva asemanari intre modul cum a fost prezentat…

- Președintele american Joe Biden a incurcat joi numele vicepreședintelui sau, Kamala Harris, și al rivalului sau republican Donald Trump, in timp ce mai mulți colegi democrați ai actualului președinte, in varsta de 81 de ani, ii cer acestuia sa puna capat candidaturii sale la prezidențiale, potrivit…

- Discursul rostit de presedintele Joe Biden marti seara in fata liderilor NATO reuniti la Washington a fost puternic si clar, in contrast evident cu prestatia sa de la dezbaterea de la sfarsitul lunii trecute cu Donald Trump, care a generat incertitudini in legatura cu viitorul sau politic, scrie BBC.…

- Donald Trump a fost gasit vinovat, la New York, pentru cele 34 de capete de acuzare și urmeaza sa fie amendat sau condamnat la inchisoare. In timp ce fostul președinte acuza ca procesul a fost masluit, Joe Biden este mulțumit ca legea și-a facut, in final, datoria. Donald Trump susține ca este nevinovat…

- Doua dintre bogațiile minerale pe care le deține Romania, de magneziu și grafit, sunt ravnite de compania americana Amerocap. Compania americana de private equity Amerocap, dorește sa investeasca 1 miliard de dolari intr-un proiect de exploatare și procesare de magneziu din județul Bihor și sa obțina…

- Ucraina vrea limitarea cartografierii prin satelit a teritoriului sau, in contextul ingrijorarilor cu privire la scurgerile de informații de care ar profita forțele ruse, a anunțat Ministerul Apararii de la Kiev.