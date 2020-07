Stiri pe aceeasi tema

- Experții in sanatate nu vor cere oamenilor sa renunțe la maști prea curand. Ei cred ca vom trai cațiva ani buni obligați sa purtam masca și sa respectam o anumita distanțare sociala, spune Eric Toner, expert medical.

- Premierul Ludovic Orban a spulberat orice speranța a romanilor, in plin episod de canicula. Cat timp vom fi mai fi obligați sa purtam masca de protecție in „transportul public, spatii comerciale, locuri de munca, piete, restaurante, terase”.

- Premierul Ludovic Orban spune ca masura purtarii mastii va fi mentinuta „cat timp va fi necesar”, la fel ca si in cazul celorlalte masuri privind protectia sanitara si distantarea fizica, potrivit...

- Suntem obligati sa purtam masca in magazine, mijloace de transport sau la locul de munca pana pe 16 iunie, inclusiv. Ordinul comun al ministrului Sanatatii si ministrului Afacerilor Interne, care prevede o...

- Conform proiectului de lege trimis de Guvern in Parlament spre aprobare, dupa data de 15 mai, odata cu instituirea starii de alerta cetațenii vor fi obligați sa poarte masca de protecție in spațiile publice inchise, in spațiile comerciale, in mijloacele de transport in comun și la locul de munca. „Pe…

- Miercuri, președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anunțat ca restricțiile de circulație vor fi ridicate, iar toți romanii vor fi nevoiți sa poarte masca de protecție. Iohannis a inceput ședința purtand personal masca de protecție, pentru a le arata romanilor ca și el respecta masurile impuse. Ulterior,…

- Profesorul Alexandrul Rafila nu exclude posibilitatea de a fi recomandata purtarea mastii de protectie si la vara, dar crede ca mai important ar fi sa nu ne mai inghesuim, sa pastram distantarea sociala si sa incercam sa generalizam „exercitiul” pe care il desfasuram in aceasta perioada. De asemenea,…

- Întrebat în legatura cu mentinerea unora dintre restrictiile existente în prezent si cu posibilitatea ca, în consecinta, sa fim nevoiti sa purtam masca toata vara când iesim afara, profesorul Alexandru Rafila a spus ca este una dintre posibilitați. ”E…