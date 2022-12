Stiri pe aceeasi tema

- Romania nu intra in Schengen. Austria și Olanda au blocat aderarea. Vot favorabil pentru Croația. Romania, care așteapta intrarea in Schengen de 11 ani, nu intra in spațiul european de libera circulație nici de aceasta data, deși a avut sprijinul a 26 de state membre ale UE.

- Romania ar urma sa primeasca joi acceptul statelor membre pentru a intra in Schengen in etape incepand cu 2023 S a votat in favoarea cererii Croatiei de a adera la spatiul Schengen fara frontiere. Croatia, care a devenit membra a UE in 2013.Pentru Romania voteaza impotriva Austria si Olanda. Votul Olandei…

- Andrei Caramitru crede ca pozitia Austriei cu privire la intrarea Romaniei in spatiul Schengen reprezinta un adevarat santaj economic și ca profiturile OMV se fac la Petrom, iar cele ale ERSTE la BCR, pe baza consumatorilor romani.Pe parcursul interviului, Libertatea l-a intrebat pe Andrei Caramitru…

- Ministrul de Interne al Austriei, Gerhard Karner, a declarat sambata, intr-o emisiune, ca Austria se opune in continuare aderarii Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen. Din cele trei țari care se opuneau aderarii Romaniei la spațiul Schengen a ramas doar Austria. Suedia și Olanda s-au declarat pentru…

- Presedintele Adunarii Nationale a Bulgariei, Vejdi Rasidov, propune o intalnire a sefilor de parlament din Bulgaria, Romania si Croatia cu omologii lor din Olanda si Austria, a anuntat marti, intr-un comunicat de presa, Parlamentul bulgar, potrivit BAT, citata de Agerpres.

- Deputatul PNL Pavel Popescu amenința, intr-o postare pe Facebook, cu legi impotriva firmelor austriece și olandeze daca Romania nu este acceptata in Schengen. In plus, liberalul ii acuza de „atitudine antiromaneasca” pe oamenii care il critica. „Daca (Doamne ferește) Romania nu intra in Schengen pana…

- O echipa mixta de experti, formata din reprezentanti ai Comisiei Europene si ai unor state membre, printre care si Olanda, urmeaza sa efectueze, pana la finalul acestei saptamani, o vizita in Romania, precizeaza Executivul, dupa un prim anunt in acest sens al comisarului european Ylva Johannson.…

- Consiliul UE, condus in a doua jumatate a anului 2022 de Cehia, a stabilit calendarul privind decizia de aderare la Schengen pentru trei state comunitare – Romania, Bulgaria si Croatia, arata europarlamentarul USR Vlad Gheorghe. Vor fi doua reuniuni europene in luna noiembrie, iar votul decisiv va avea…