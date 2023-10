Stiri pe aceeasi tema

- O drona ce transporta incarcatura exploziva a fost detonata astazi in Bulgaria dupa ce a cazut in Tiulenovo, o localitate turistica in nordul litoralului bulgar al Marii Negre. Din primele informatii drona avea aproximativ 3 metri lungime, iar incarcatura exploziva 50 60 cm. La fata locului a ajuns…

