- In cazul in care in spațiul aerian al țarii noastre ar intra o racheta sau alte obiecte zburatoare, oamenii aflați in zonele de risc vor primi un mesaj RO Alert pentru a se adaposti, a anunțat șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat. Insa alerta va fi emisa numai daca autoritațile…

- Campania ”Nu tremur la cutremur” va reveni in spațiul public pentru o perioada mai lunga, pentru informarea populației, incepand de luni, a anunțat miercuri, in ședința de Guvern, secretarul de stat din Ministerul de Interne și șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat. Acesta a…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența susține marți o declarație de presa pe tema cutremurului produs astazi in județul Gorj și resimțit inclusiv in Timișoara și București.

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a declarat, miercuri, la finalul ședinței de Guvern, ca in cazul unui cutremur major in țara noastra pot fi mobilizați intre șapte și opt mii de salvatori. „Pompierii in Romania sunt ca cifra la acest moment in jur de 33.000. Hai sa zicem…

- Romania va acorda Siriei un sprijin mai mult umanitar, in urma solicitarii acestei tari la nivelul Protectiei civile europene, a informat, miercuri, secretarul de stat Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, care a precizat ca urmeaza fie stabilite in Comitetul National pentru…

- Astazi, un grup de colindatori de la ISU Buzau a mers in vizita la sediul Departamentului pentru Situații de Urgența, unde se afla și șeful structurii, medicul Raed Arafat. „Magia sarbatorilor de iarna a fost adusa astazi, 20 decembrie, la sediul Departamentului pentru Situații de Urgența, de colegii…

- Verificarile inopinate la operatorii economici au continuat pe parcursul saptamanii trecute. 2 obiective au fost inchise. Cuantumul amenzilor aplicate depaseste 1.300.000 leiActiunile extinse la nivel national au fost coordonate de catre IGSU. Pentru siguranta celor care aleg sa isi petreaca timpul…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta a anunțat, duminica, la postul Digi24 ca a solicitat prefecturilor ca in cadrul sedintelor de CJSU sa verifice spitalele sau alte institutii sau entitati, daca sunt pregatite pentru o pana de curent, potrivit News. Termenul verificarilor…