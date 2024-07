Vom primi mai puţini bani de la UE? Germania vrea o reformă fundamentală a fondurilor de coeziune Romania s-a dezvoltat dupa aderarea la UE in 2007 cu fonduri europene de circa 91 de miliarde de euro, a platit la randul sau o contributie de aproape 30 de miliarde de euro la bugetul Uniunii, dar in ultimii 17 ani avem un plus imens in relatia financiara cu UE, de peste 61 de milirde […] The post Vom primi mai putini bani de la UE? Germania vrea o reforma fundamentala a fondurilor de coeziune appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

