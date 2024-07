Vom pierde, dar deja am câștigat Mai sunt cateva ore pana la Romania - Olanda. Sa nu uitam ca in fotbal, la fel ca in viața, e mai ales despre a pierde, nu despre a caștiga. Brazilia a fost de 5 ori campioana mondiala. Record absolut. O perspectiva bizara, dar reala, ne spune și ca Selecao a ratat trofeul in alte 17 randuri. Messi joaca de 19 ani la seniori, are „numai” 8 Baloane de Aur. O performanța fara precedent. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

