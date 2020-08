Stiri pe aceeasi tema

- Acizii grași trans care de regula se gasesc in margarina, produse de tip fast-food, chipsuri, sau mezeluri, vor fi limitați, grație unui proiect de lege, adoptat marți, in Parlamentul Romaniei. Acizii grași trans (AGT) sunt unii dintre cei mai nocivi compuși din alimentele procesate, responsabili…

- Potrivit initiatorului, Adrian Wiener, studiile arata ca in Romania acesti acizi grasi trans sunt prezenti in margarina, chipsuri, biscuiti, popcorn pentru microunde, torturi preambalate, super (inclusiv concentrate la plic), sosuri, cereale preambalate si napolitane. Un aport zilnic de acizi grasi…

- Camera Deputatilor a adoptat marti, decizional, proiectul de lege al deputatului PSD Andrei Pop care permite unitatilor administrativ teritoriale sa monteze echipamente de supraveghere video pe stalpii de iluminat public. Proiect de lege initiat de catre deputatul PSD Andrei Pop modifica Legea…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat astazi doua decrete.Primul Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea, completarea si abrogarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri de punere in aplicare a Regulamentului UE 2017 2402 al Parlamentului European si al Consiliului…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat luni, 27 iulie a.c., urmatoarele decrete:Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al…

- Cu o pierdere pe 2019 de 5,9 milioane lei, Radio Romania a reușit sa țina salariile angajaților in 2020 chiar un pic mai sus decat in anul anterior.Societatea Romana de Radiodifuziune (SRR) are 96 de șefi, iar instituția a refuzat sa ofere publicului salariile conducerii, chiar și fara a asocia un salariu…

- La propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Padurilor, Guvernul a aprobat, in ședința de ieri, 25 iunie, HG pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 362 din 06 mai 2020, Hotararea Guvernului nr. 339 din 30 aprilie 2020 privind Programul National Apicol pentru perioada 2020-2022, a normelor de aplicare, a valorii sprijinului…