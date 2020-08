Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul a aprobat o lege a compostului, care va intra in vigoare de la data de 1 ianuarie 2021. Toate primariile din țara sunt obligate sa organizeze colectarea separata a deșeurilor biodegradabile. Incepand cu data de 1 ianuarie 2021 va intra in vigoare Legea Compostului, care obliga toate primariile…

- Hunedorenii sunt pasibili de amenda daca nu colecteaza selectiv deșeurile. Garda de Mediu Hunedoara vine cu o serie de precizari, iar persoanele care nu se conformeaza pot primi amenzi usturatoare. „Pe fondul intensificarii fenomenelor de abandonare a deșeurilor inerte și voluminoase langa…

- Colectarea selectiva nu functioneaza in Craiova, din cauza ca doar o parte din platformele cu containere ingropate au fost montate pana acum. Romania valorifica doar 13% din deseurile reciclabile, fata de tinta de 50% pe care si-a propus-o pentru acest an. In perioada 24 iunie – 14 august Garda Nationala…

- In perioada urmatoare, pentru toti bihorenii se va schimba modul in care arunca deseurile. Prin „Sistemul de Management Integrat al Deseurilor in judetul Bihor” (SMID), in intreg judetul va fi implementata colectarea separata a deseurilor.

- In perioada urmatoare, toti bihorenii vor incheia noi contracte pentru serviciul de salubritate, cu operatorii desemnati in urma licitatiilor organizate in cadrul proiectului cu finantare europeana „Sistemul de management integrat al deseurilor in judetul Bihor” (SMID).

- In ședința ordinara a Consiliului Județean Maramureș, care a avut loc vineri, 29 iunie, președintele Consiliului Județean Maramureș a facut o trecere in revista a evoluției Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din județ, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte derulate de administrația…

- La nivelul Uniunii Europene, exista o Directiva-cadru privind deșeurile, care stipuleaza ca pana in anul 2025 statele membre trebuie sa colecteze selectiv deșeurile textile. Din pacate, in acest an Romania se va confrunta, probabil, cu o procedura de infringment (incalcarea legislației comunitare) din…

- Pentru a menține un mediu sanatos, atat pentru noi, cat și pentru generațiile care vor urma, colectarea selectiva joaca un rol extrem de important.Colectarea selectiva consta intr-o colectare diferențiata a mai multor tipuri de deșeuri cu caracteristici similare, astfel incat deșeurile sa poata fi reutilizate…