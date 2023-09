Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 1 septembrie, de la ora 17.00, CS Minaur joaca pe stadionul “Viorel Mateianu” din Baia Mare SC Olimpia MCMXXI Satu Mare, iar CSM Sighetu Marmației intalneste sambata, 2 septembrie, tot de la ora17.00, Minerul Ocna Dej, jocuri din cadrul etapei a doua din Liga 3, seria 10. Etapa a doua CS Minaur…

- De peste 20 de ani Festivalul Pro Etnica reuneste la Sighisoara in judetul Mures artisti reprezentand cele 20 de minoritati nationale din Romania. O prezenta constanta la toate editiile a fost Corul B"nei Milu al Comunitatilor Evreilor din Brasov, coordonatoarea acestuia, Cristina Plugaru, subliniind…

- Sambata și duminica, 19-20 august, in sala “Dinamo” din Capitala, se disputa partidele turneului Final 4 din Supercupa Romaniei la handbal masculin, prima intrecere oficiala intercluburi din sezonul 2023-2024. In prima semifinala s-au intalnit CSM Constanța și CS Minaur Baia Mare, “marinarii” reușind…

- Supercupa Romaniei va avea un Final 4, atat la feminin, cat și la masculin, așa cum a decis Federația Romana de Handbal. Tragerea la sorți pentru semifinale a avut loc marți. Baieții vor disputa meciurile in sala “Dinamo” din capitala, iar partidele din penultimul act vor fi CS Dinamo – CSU Suceava…

- Dupa stagiul de pregatire centralizata din Ungaria, echipa masculina de handbal a CS Minaur Baia Mare a revenit acasa și se pregatește in Sala Polivalenta. Primele meciuri de pregatire vor avea loc la sfarșitul acestei saptamani, vineri și sambata, in Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare. Vor…

- Un nou inceput pentru unul dintre cei mai buni sportivi ai județului din ultimii ani. E vorba de Razvan Pop, portarul celor de la CS Minaur Baia Mare pana in finalul ultimului sezon competițional. Astazi Razvan sau Kembo, dupa cum este cunoscut de publicul baimarean, a facut un anunț important: A semnat…

- Astazi debuteaza jocurile Campionatului European Under 19, intrecere organizata de țara noastra, in salile din Pitești și Mioveni. Cinci dintre componentele echipei naționale Under 19 vor evolua din sezonul viitor la Minaur. Este vorba de: Maria Groșan (ea era deja sub contract cu Minaur), Denisa Romaniuc,…

- Președintele Klaus Iohannis trebuie sa promulge legea. Inițial, proiectul prevedea ca minorii care au implinit 16 ani pot calatori singuri in orice scop in strainatate, daca au acordul parinților sau tutorilor legali. Ccomisiile Camerei Deputaților au limitat posibilitatea la cateva situații in care…