Stiri pe aceeasi tema

- Legea a fost adoptata in regim de urgenta, recent, de deputati, in urma tragediei de pe Jepii Mici, din Muntii Bucegi, unde o tanara a fost omorata de un urs, in timp ce se afla in drumetie.Potriivt Administratiei Prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind promulgarea Legii…

- Legea a fost adoptata in regim de urgenta, recent, de deputati, in urma tragediei de pe Jepii Mici, din Muntii Bucegi, unde o tanara a fost omorata de un urs, in timp ce se afla in drumetie.Potriivt Administratiei Prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind promulgarea Legii…

- Legea a fost adoptata in regim de urgenta, recent, de deputati, in urma tragediei de pe Jepii Mici, din Muntii Bucegi, unde o tanara a fost omorata de un urs, in timp ce se afla in drumetie.Potriivt Administratiei Prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind promulgarea Legii…

- Camera Deputaților a aprobat intr-o ședința extraordinara, desfașurata in 15 iulie, o lege pentru completarea art.1 din Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr.407/2006, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.81/2021 privind aprobarea metodelor…

- Echilibrul dintre om și natura este, in prezent, unul delicat. Ne dorim sa venim cu cele mai bune soluții, pentru a reuși sa il pastram. Astazi am participat la sesiunea extraordinara pentru a vota pentru adoptarea proiectului de Lege pentru completarea art.1 din Legea vanatorii si a protectiei fondului…

- Luni, de la ora 15.00, deputații au fost convocați in sesiune extraordinara, pentru adoptarea proiectului de Lege pentru completarea art.1 din Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr.407/2006, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.81/202. Aceasta…

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor a decis convocarea forului legislativ in sesiune extraordinara, pentru ziua de luni, 15 iulie, de la ora 15,00, sedinta plenului fiind urmata de vot final, in format hibrid. Pe ordinea de zi se afla proiectul de lege pentru completarea art. 1 din Legea vanatorii…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 117/2022 pentru modificarea si completarea Legii concediului paternal nr. 210/1999. Durata actuala a concediului paternal este extinsa de la cinci zile lucratoare la 10 zile lucratoare. Actul…