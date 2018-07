Stiri pe aceeasi tema

- UNPR va pierde spatiul din zona pietonalului Stefan cel Mare, unde acest partid isi desfasoara activitatea politica. Un proiect de hotarare ce va fi dezbatut poimaine de plenul Consiliului Judetean (CJ) prevede ca spatiul sa revina la Directia Judeteana de Administrare a Drumurilor si Podurilor (DJADP).…

- Lucrarile de intretinere a drumurilor judetene sunt in grafic. Mai multe sectoare de drum care au dat batai de cap conducatorilor auto, cum este cel de la Breazu spre Horlesti, au fost reparate, iar pentru portiunile care urmeaza sa fie modernizate incep sa se incheie procedurile de achizitie a lucrarilor.„Toate…

- Inceputa anul trecut, povestea festivalului de teatru studențesc Start, de la Arad, continua intre 16 și 20 iulie, la Teatrul Clasic „Ioan Slavici” din Arad. Sase universitați din șase orașe, opt spectacole in patru zile și zeci de tineri actori vor lua parte la workshopurile oferite de coregraful…

- Narcis Neaga, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) s-a aflat zilele acestea intr-o vizita de lucru in Maramureș, fiind insoțit Cristian Andrei, director general adjunct al Direcției Generale Exploatare Infrastructura Rutiera, Mihail Bașulescu, director…

- Firma suceveana ROYAL CDV G2 SRL si-a adjudecat verificarea proiectelor tehnice pentru modernizarea mai multor segmente de drum judetean. Directia Judeteana de Administrare a Drumurilor si Podurilor scosese acest serviciu la licitatie pentru o suma estimata de 101.140 de lei, sucevenii castigand pentru…

- Argentina a facut primul antrenament deschis in Rusia. In jur de 400 de persoane si multi reprezentanti ai presei au asistat luni la Bronnitsy (in apropiere de Moscova) la ședința de pregatire. In centrul atentiei a fost vedeta Lionel Messi. ”Messi! Messi!”, au scandat cei mai tineri dintre spectatori…

- Al treilea concurs pentru desemnarea directorului executiv al Directiei Judetene de Administrare a Drumurilor si Podurilor Iasi s-a incheiat cu desemnarea unui sef, dupa mai bine de zece luni de interimat. Ciprian Ovidiu Ciucan, inginer in specialitatea Drumuri si Poduri, angajat in cadrul DJADP, a…

- Directorul sportiv al FCSB a avut un discurs echilibrat la finalul victoriei FCSB-ului, cu CS U Craiova, scor 1-0. Mihai Stoica a mutat pe cat posibil presiunea pe umerii CFR-ului si a recunoscut ca are incredere in Viitorul ca poate incurca liderul chiar la Cluj. "Din nefericire,…