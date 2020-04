Stiri pe aceeasi tema

- Medicii atrag atentia ca vaccinarea antigripala este cea mai eficienta metoda de a reduce riscul de imbolnavire cu gripa. Studiile arata ca vaccinarea impotriva gripei ofera o protectie de aproximativ 70-90- impotriva manifestarii clinice a bolii. Exista trei tipuri de virusuri gripale: tipul A (cel…

- La evenimentul de inaugurare a sediului SCC Services din Iasi au participat Andrew Noble, ambasadorul Marii Britanii in Romania, Peter Rigby, fondatorul grupului Rigby si al SCC Group, autoritati locale, dar si parteneri de afaceri ai companiei. "Investitia in noul sediu de 4.000 de metri patrati din…

- NICOLAE N. MOROSAN 1902 1944 Viata, activitatea si opera lui Nicolae N. Morosan1 iulie 1902 S a nascut in satul Cuconestii Vechi, judetul Edinet din Basarabia, in familia unui preot. Fratele sau, Ion N. Morosan, este cunoscut ca primul descoperitor al "culturii de prund" din Romania. Studiile secundare…

- O licitație cu mari semne de intrebare. APIA - agenția care imparte subvențiile UE catre fermieri a atribuit un contract de zeci de milioane de euro pentru mentenanța sistemului IT catre patru firme abonate la bani publici, care in trecut au candidat separat, dar acum s-au asociat și au depus singura…

- Intorsatura de situație in cazul devalizarii uneia dintre cele mai importante fabrici din Iași. Dovezile și acuzațiile aduse de DIICOT impotriva celor implicați in falimentarea Lactis SA au fost calcate in picioare. Faptele au fost facute in urma cu mai mulți ani, iar cei acuzați ani de-a randul ca…

- ​City Insurance, cel mai mare asigurator din piața, a anunțat miercuri ca anul trecut a emis polițe de asigurare în valoare de 410 milioane de euro, în creștere cu 28% fața de anul 2018, iar valoarea despagubirilor platite a fost de 244 milioane de euro (echivalentul a 1,1 miliarde lei),…

- Evenimentul Noaptea Ideilor, reunind o serie de dezbateri, expozitii si ateliere, organizate de Institutul Francez din Romania, se va desfasura pe 20 ianuarie la Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara si Iasi. Potrivit unui comunicat al Institutului Francez transmis, luni, AGERPRES, Alianta…

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care compania Laboratoires de Biologie Vegetale Yves Rocher intentioneaza sa preia Sabon Holdings SRL. Grupul Rocher produce si comercializeaza o gama larga de produse cosmetice, ce include produse de ingrijire a fetei si ingrijire corporala, ingrijire…