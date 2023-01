Vom avea zăpadă în luna februarie? Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni Meteorologii anunța ca vremea se schimba incepand de astazi, dupa zile intregi cu temperaturi specifice unui inceput de vara. Temperaturile vor fi, in general, apropiate de cele normale pentru aceasta perioada, in primele trei saptamani din februarie. Saptamana 23.01.2023 – 30.01.2023 Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg […] The post Vom avea zapada in luna februarie? Prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

