- “Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA va informeaza ca a fost desemnata oferta castigatoare la procedura de licitatie publica pentru achizitia serviciilor de proiectare si executie a lucrarilor de modernizare pe sectiunea Ronat Triaj – Arad (lotul 4), aferenta obiectivului de investitii Modernizarea…

- CFR SA a desemnat oferta caștigatoare pentru modernizarea a 55 km dintre Arad și Timișoara, linia 310 in Mersul Trenurilor. Intre cele doua orașe sunt 57 km și cel mai rapid tren face 49 minute, in timp ce parcursul cel mai lent dureaza 108 minute. Trenurile vor putea rula cu 160 km/h pe cele mai rapide…

- Siemens Mobility Romania, o companie din grupul Siemens AG, a realizat in luna iulie primele teste dinamice pe calea ferata din Romania la viteza de 160 km/h. Testele au fost realizate pe Secțiunea 2: Coșlariu – Sighișoara, parte a Coridorului IV Pan Euro

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA a desemnat, luni, ofertele castigatoate pentru loturile 3 (Timisoara), 4 (Cluj) si 6 (Iasi), in cadrul procedurii de licitatie lucrari de intretinere si reparatie a trecerilor la nivel cu calea ferata (8 loturi).

- Valoarea lucrarilor necesare pentru a reabilita calea ferata dintre Caransebeș și Arad, via Timișoara, lotul dintre Caransebeș și Lugoj, este de 1,367 de miliarde de lei, fara TVA, s-a stabilit in urma licitației desfașurate de CFR. Caștigator a fost desemnat un grup format din doua societați de specialitate…

- Caștigatorul licitației pentru sectorul caii ferate dintre Caransebeș și Lugoj a fost desemnat joi. Porțiunea va fi modernizata, astfel incat trenurile sa poata circula cu 160 km/h, anunța CFR.

- “Pe reteaua feroviara sunt in exploatare 17.694 de poduri si podete de cale ferata. Periodic, personalul feroviar din cadrul sucursalelor regionale CF 1-8, verifica starea tehnica a acestor obiective, iar in uma acestor verificari se iau masurile necesare, prevazute in instructiile de specialitate,…

- Cele trei localitati ale comunei Sacalaz au intrat, intr-un final, pe proiectul de cicloturism EuroVelo13, urmand sa faca parte din traseul Timisoara – Jimbolia – Serbia. Acest lucru a fost posibil datorita unei colaborari intre vicepresedintele USR al CJ Timis, Cristian Mos, si colegul sau de partid,…