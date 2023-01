Vom avea sau nu iarnă în februarie. Ce spun meteorologii Meteorologii au facut publica prognoza pentru urmatoarele 4 saptamani. Tot mai mulți spun ca anul acesta nu vom avea iarna in adevaratul sens al cuvantului. Nu este departe de adevar acest lucru, daca ne uitam peste prognoza ANM. Saptamana 23.01.2023 – 30.01.2023 Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei. Regimul pluviometric va fi local excedentar in extremitatea de sudvest a țarii, iar in rest cantitațile de precipitații vor fi in general deficitare, mai ales in regiunile nord-vestice. Saptamana 30.01.2023 – 06.02.2023 Temperatura… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii estimeaza ca temperaturile vor fi, in general, apropiate de cele normale pentru aceasta perioada, in primele trei saptamani din februarie. Saptamana 23.01.2023 - 30.01.2023 Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei.…

- Meteorologii estimeaza ca temperaturile vor fi, in general, apropiate de cele normale pentru aceasta perioada, in primele trei saptamani din februarie. Saptamana 23.01.2023 – 30.01.2023 Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg…

- Meteorologii de la ANM estimeaza ca vremea va fi, in urmatoarele patru saptamani, mai apropiata cu cea de iarna. Temperaturile vor scadea. Vremea in saptamana 23.01.2023 – 30.01.2023 Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei. Regimul…

- Saptamana 23.01.2023 - 30.01.2023Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei.Regimul pluviometric va fi local excedentar in extremitatea de sud-vest a tarii, iar in rest cantitatile de precipitatii vor fi in general deficitare, mai…

- Meteorologii anunta temperaturi peste cele normale atat in ianuarie, cat si in prima saptamana din februarie. Saptamana 09.01.2023 – 16.01.2023 Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei. Regimul pluviometric…

- Avem primele vești meteo pentru primele zile din anul care urmeaza sa vina. Meteorologii au dat publicitații prognoza meteo valabila pana in data de 9 ianuarie 2023. Un lucru este sigur – nu vom duce lipsa de precipitații, iar temperaturile deocamdata nu vor fi decat normale pentru perioada din an la…

- Administrația Naționala de Meteorologie a facut publica prognoza meteo valabila pentru urmatoarele 4 saptamani. Meteorologii ne anunța ca vom avea o toamna frumoasa, temperaturile urmand a fi cele normale pentru aceasta perioada din an. In zonele inalte vom avea ninsori. Saptamana 14.11.2022 – 21.11.2022…

- Meteorologii au facut publica prognoza meteo valabila pentru luna noiembrie, respectiv pentru primele zile ale lunii decembrie. Deocamdata nu se prognozeaza precipitații mai mari decat ar fi normal, iar temperaturile nu par a ne da batai de cap deocamdata. Saptamana 07.11.2022 – 14.11.2022 Valorile…