Stiri pe aceeasi tema

- O companie din Germania e optimista ca va scoate pe piața, pana la sfarșitul anului, un ser anti-COVID eficient, anunța CNN. Vaccinul a intrat in faza testarii pe oameni in Germania și urmeaza sa fie administrat și unui grup de voluntari din SUA.BioNTech, o companie din Mainz care a dezvoltat serul…

- Ministerul Francez al Sporturilor a precizat, marti, dupa ce premierul Edouard Philippe a anuntat ca spre deosebire de activititile sportive individuale sporturile de echipa nu se vor putea practica nici incepand din data de 11 mai, ca pana la sfarsitul lunii iulie nu va exista nicio competitie,…

- Cetațenii ruși ramași in strainatate,ca și strainii care doresc sa paraseasca Rusia, nu se vor mai putea intoarce acasa in curand. Conform rapoartelor agențiilor de știri ruse, Rusia va suspenda toate zborurile internaționale - fara NICI O excepție - incepand cu 4 aprilie, in incercarea de a opri…

- Atacantul echipei Real Madrid, belgianul Eden Hazard, a afirmat joi ca ii este teama de infectia cu coronavirus in cazul in care ar contracta virusul, insa s-ar simti mult mai inconfortabil daca ar lua aceasta infectie si ar da-o mai departe, scrie EFE.''Daca imi este frica? Da, imi este,…

- Atacantul echipei Real Madrid, belgianul Eden Hazard, a afirmat joi ca ii este teama de infectia cu coronavirus in cazul in care ar contracta virusul, insa s-ar simti mult mai inconfortabil daca ar lua aceasta infectie si ar da-o mai departe, scrie EFE. ''Daca imi este frica? Da,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut o declarație de presa, miercuri, la Palatul Cotroceni, și a anunțat ca se lucreaza la o rectificare bugetara, in sprijinul romanilor. Președintele...

- Cel putin 900 de milioane de persoane din intreaga lume suni izolate la domiciliu in peste 30 de tari, fie ca parte a masurilor obligatorii impuse de autoritati, fie in urma recomandarilor acestora, scrie Le Figaro. Numarul este greu de crezut si este fara precedent: de la Roma la New York, trecand…

- Oameni buni, s-avem cu toții credința in Bunul Dumnezeu!Sa ne pastram calmul, sa evitam exagerarile, sa ne ajutam mai mult ca oricand unul pe altul!Am selectat patru minuni din cartea „Minuni și descoperiri din timpul Sfintei Liturghii". Sunt extrem de potrivite oricand, dar mai ales ...