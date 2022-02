Stiri pe aceeasi tema

- Luna decembrie a anului trecut aducea vestea buna a ajungerii la un acord in problema blocajului dintre Primaria Timișoara și Compania de Drumuri pe tema intersecției dintre Drumul Boilor și Centura Sud. Vineri, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a confirmat ca s-a intalnit cu primarul Timișoarei,…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a afirmat, joi seara, dupa o analiza a proiectelor CNAIR ca majoritatea avanseaza bine, dar sunt si unele care trebuie accelerate. ”Nu ne ferim sa aplicam penalitati, dar trebuie gasite si alte solutii care sa accelereze proiectele”, a transmis ministrul.…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, spera ca in 2022 sa se circule pe o parte din cei 80 de kilometri de autostrada care sunt in lucru in prezent, sa dea drumul la podul suspendat de la Braila si sa existe drone pe santierele din Romania pana in vara acestui an.

- "Nu pot sa dau un numar exact de kilometri de autostrada pentru 2022, dar stiu ca atunci cand am venit in minister au fost zero pe anul 2021 si ca s-au facut eforturi sa se ajunga la cei 30 de kilometri de autostrada, si acestia foarte putini, aproape un minim in ultimii 5-6 ani. Suntem in lucru la…

- „Am preluat gestiunea Ministerului Transporturilor, pe acest proiect, pe ce inseamna dezvoltarea autostrazii Ploiesti – Brasov, undeva la inceputul anului a fost scos la licitatie. Era altcineva ministru la inceputul anului 2021. A fost scos caietul de sarcini pentru studiu de fezabilitate si proiectare…

- ”Astazi se deschide circulatia pe autostrada Targu Mures-Ungheni. Vorbim de 4,5 kilometri care au profil de autostrada si 4,7 kilometri la profil de drum national cu doua benzi pe sens”, a scris, luni, pe Facebook, Sorin Grindeanu. Ministrul a reiterat ideea ca nu-si doreste festivism. ”Rezultate…

