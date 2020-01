Stiri pe aceeasi tema

- In prima parte a zilei va ploua local In Dobrogea, in timp ce in vestul țarii, in Banat, Crișana, maramureș și vestul Transilvaniei vor cadea precipitații sub forma de ploaie la altitudini de sub 800-1000 de metri. la munte vor predomina ninsorile. Temperaturile maxime se vor situa in general intre…

- Vom avea de toate in urmatoarele 7 zile: și Soare, și nori, și ploi, și ninsori, și lapovița, și vant cu viteza de pana la 11 metri pe secunda. Maximele termice vor fi cuprinse intre 6 și 11 grade Celsius in timpul zilei.

- Vremea se racește mult in urmatoarele trei zile, in județul Alba. Mai ales pe timp de noapte, va fi foarte frig, comparativ cu temperaturile din aceasta saptamana. Vor fi minime de -9 grade la Alba Iulia, iar duminica temperaturile maxime vor fi doar de 1 grad Celsius. Frigul se menține pana de Revelion.…

- Prognoza meteo 14 decembrie. Weekendul continua cu vreme capricioasa in majoritatea regiunilor tarii! Aversele de ploaie se intorc spre finalul zilei si pare-se ca raman si saptamana viitoare. Exista insa, o regiune in care se vor inregistra si 14 grade Celsius.

- Temperaturile prognozate pentru intervalul 9-22 decembrie vor fi peste media climatologica a acestei perioade a anului, iar termometrele vor indica maxime de 12 grade Celsius, conform prognozei publicata luni de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), anunța MEDIAFAX.Potrivti ANM, in…

- Vremea va fi in continuare calda pentru aceasta perioada, saptamana viitoare. Se anunța temperaturi maxime de 17 grade Celsius, cu soare și nori, dar și cateva ploi. La munte, maximele vor fi de 8 grade la Oașa și 12 grade la Arieșeni. Va fi mai frig spre sfarșitul saptamanii, cand pe timp de noapte…

- Maxime de pana la 14..15 grade Celsius se vor menține pana pe 19-20 noiembrie, dupa care se va raci cu 2-3 grade. Pentru 22 și 23 noiembrie, prognoza actualizata indica maxime de cel mult 8..10 grade Celsius pe timpul zilei și minime de 1..3 grade in timpul nopții.

- Potrivit meteorologilor, vineri, 1 noiembrie 2019, temperaturile incep sa creasca. Insa vor continua ploile. Va ploua izolat in regiunile de sud-vest, centru și sud-est. la munte sunt posibile precipitații mixte. Temperaturile vor ajunge pana la 13 grade Celsius. In Banat, pe litoral și la altitudine,…