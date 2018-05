Stiri pe aceeasi tema

- Timisoara este luat in calcul pentru a gazdui o baza militara NATO, in cazul in care Romaniei ii va fi atribuit comandamentul de trei stele de tip Land Command Component. 400 de militari ar putea fi cantonati in acest oras, anuntul fiind facut sambata de ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor.

- Alianta Nord Atlantica intentioneaza sa organizeze noi astfel de comandamente in Europa, iar tara noastra s-a oferit sa gazduiasca unul consacrat mobilizarii rapide a fortelor aliate pe teritoriul Europei."Este vorba de cel putin 400 de ofiteri NATO care ar urma sa isi desfasoare activitatea.…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, i-a asigurat joi pe crescatorii de animale si procesatorii de carne prezenti la Brasov, la conferinta ''Industria carnii la raft'', ca vor primi subventiile restante din anii 2016 si 2017 in perioada imediat urmatoare.…

- Mai sunt doar cateva zile pana la minivacanța de 1 Mai și tot mai mulți romani incep deja sa faca pregatiri și sa se gandeasca la diferitele mijloace de transport cu care vor ajunge la destinațiile dorite.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca in perioada imediat urmatoare sunt trei linii de actiune esentiale pe care Romania le sustine, in conditiile unui context de securitate in regiunea extinsa a Marii Negre marcat de impredictibilitate, mentionand ca tara noastra incurajeaza cresterea…

- Consensul intre reprezentanții PNL și PSD in ceea ce privește locul in care ar urma sa fie construita sala polivalenta finanțata de Compania Naționala de Investiții este departe de a aparea. In plenul Consiliului Județean Timiș a avut loc astazi o noua discuție aprinsa care a dus, in final, nicaieri.…

- In tara, mai multe unitati de invatamant si-au inchis portile din cauza vremii. Sunt anuntate viscole puternice si ger, iar autoritatile au decis sa evite problemele, suspendand cursurile. In judetul Iasi raman deschise toate gradinitele, scolile, colegiile, liceele si universitatile. Nu sunt preconizate…

- Președintele Consiliului Județean Timiș Calin Dobra crede ca beneficiile in ceea ce privește titlul de Capitala Culturala a Europei pe care il va purta Timișoara se vor vedea dupa anul 2021, dar spune ca e foarte importanta aceasta perioada de pregatire. „Un lucru pe care eu il cred…