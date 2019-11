Stiri pe aceeasi tema

- Parcul Unirii din Capitala ar putea fi reamenajat și modernizat, urmand ca municipalitatea sa inlocuiasca bancile, coșurile de gunoi, arborii uscați, stalpii de iluminat, sa monteze un sistem de irigații automatizat și sa refaca aleile, potrivit unui proiect de hotarare ce va fi dezbatul de Consiliul…

- Noul operator de salubritate din Alba Iulia ar putea incepe ridicarea deșeurilor și facturarea serviciului incepand din luna decembrie. In aceasta perioada, reprezentanții companiei RER Vest merg din poarta in poarta pentru a incheia noile contracte. Reamintim faptul ca, in urma licitației organizate…

- Imagini dureroase pentru oricine privește cum cei care ne-am aștepta sa respecte natura fac din ea groapa de gunoi. Și nu oriunde, ci tocmai in locul ce ar trebui sa fie principalul punct de atracție pentru turiști din toata lumea.

- Problema gunoaielor abandonate pe strazi de catre cetațeni iresponsabili continua la Timișoara. Lunar, aproximativ 300 de persoane sunt amendate, fie ca sunt prinse in flagrant, fie ca sunt depistate de camerele de luat vederi. Pentru a veni in intampinarea problemei și a o preveni, polițiștii locali…

- Incendiul izbucnit la groapa de gunoi a municipiului Sighisoara a fost stins dupa aproximativ 18 ore, acolo ramanand un echipaj pentru a supraveghea zona, astfel incat sa nu reizbucneasca focare.

- Groapa de gunoi de la Galda de Jos, realizata la standarde europene, va ramane inchisa inca o bucata de timp din cauza unor greșeli la procedura de licitație, taxate de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC). (In)competența unor „specialiști” in licitații atarna greu la buzunarul…

- La inceputul acestei saptamani, la Ploiești a avut loc Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) Managementul Deșeurilor, ședința in cadrul careia ar fi trebuit aprobate un nou regulament de colectare a deșeurilor și noile tarife diferențiate (pentru colectare selectiva și pentru…

- Meciul dintre România și Malta este în pericol de a nu se mai disputa pe stadionul Ilie Oana din Ploiești. Anunțul a fost facut de viceprimarul Ploieștiului, Cristian Ganea , în timpul unei sedinte a Consiliului Local.