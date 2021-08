Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii editiei din 2021 a Saptamanii Modei de la New York au anuntat ca toti participantii din acest an vor trebui sa poarte masti sanitare in interior si ca accesul la eveniment va fi permis doar persoanelor vaccinate cu schema completa impotriva COVID-19, informeaza vineri contactmusic.com.…

- Afacerile din zona euro au inregistrat in iulie cea mai mare crestere din ultimele doua decenii, dar Covid-19 afecteaza increderea. Odata cu accelerarea vaccinarilor si cu reducerea presiunii asupra sectorului medical, guvernele au ridicat unele dintre restrictiile pe care le-au impus pentru a incerca…

- Guvernul francez continua cu noul sau plan de combatere a noilor infectii cu COVID-19 si diminueaza presiunea care ar putea afecta din nou spitalele cu unele modificari precum amenzi reduse, a declarat purtatorul de cuvant al guvernului, Gabriel Attal, potrivit Reuters. ”Am intrat in al patrulea val…

- Solistul trupei The Rolling Stone, Mike Jagger, a incalcat regulile carantinei din Marea Britanie, pentru a participa, miercuri, la partida Anglia - Danemarca 2-1 dupa prelungiri, disputata in semifinale la Euro 2020. Acum, cantarețul risca o amenda de 10.000 de lire sterline (11.600 de euro), informeaza…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a primit-o vineri pe cancelarul german Angela Merkel într-o audienta privata la Castelul Windsor, relateaza Agerpres.Purtând o rochie cu flori verzi, suverana de 95 de ani a întâmpinat-o pe Angela Merkel la Castelul Windsor, situat…

- Aproape 40% din forta de munca din Europa a muncit de la distanta in perioada carantinei din al doilea trimestru al anului 2020, iar companiile sunt tot mai atrase de ideea unei forte de munca virtuala globalizata, potrivit celui mai recent studiu Coface privind situatia pietei muncii. "Odata…

- In urma unui studiu s-a constatat ca aproximativ un sfert dintre oamenii infectați cu COVID-19 prezinta probleme de sanatate pe care nu le aveau inainte. Simptomele sunt vizibile la cel puțin o luna dupa trecerea prin boala.

