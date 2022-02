Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Statului Major al Apararii, generalul Daniel Petrescu, s-a intalnit vineri, cu comandantul Comandamentului Forțelor Terestre al NATO, generalul-locotenent Roger L. Cloutier Jr., cu care a discutat despre procesul de planificare a dislocarii viitoare a unor efective terestre in țara noastra.…

- Seful Statului Major al Apararii, generalul Daniel Petrescu, s a intalnit vineri, 25 februarie, cu comandantul Comandamentului Fortelor Terestre al NATO Allied Land Command LANDCOM , generalul locotenent Roger L. Cloutier Jr., in contextul vizitelor de documentare pe care comandantul LANDCOM le efectueaza…

- Franta este pregatita sa trimita sute de militari in Romania si sa-si asume responsabilitatea de a constitui o forta internationala pentru apararea acestei tari membre a NATO care se invecineaza cu Ucraina, daca Alianta Nord-Atlantica va decide acest lucru, a declarat sambata ministrul francez al Apararii,…

- Pana la 8.500 de militari americani au fost puși in alerta pentru o posibila detașare in Estul Europei, avand in vedere ca trupele rusești sunt comasate la granița Ucrainei, a anunțat purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, potrivit CNN. “Numarul trupelor pe care secretarul Apararii le-a plasat…

- Președintele Klaus Iohannis a reacționat, joi dimineața, dupa ce președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat ca susține prezența militara sporita in Romania, in contextul tensiunilor cu Rusia. ”Salut, cu caldura, anunțul președintelui Emmanuel Macron, privind disponibilitatea Franței de a participa…

- Perechea Raluca Olaru/Anna-Lena Friedsam s-a calificat, miercuri, in turul al doilea al probei de dublu din cadrul Australian Open. Olaru si Friedsam au trecut, miercuri, cu scorul de 6-4, 6-4, de cuplul francez Alize Cornet/Diane Parry, beneficiar al unui wild card. In faza urmatoare, invingatoarele…

- Izolarea va fi de doar 10 zile in Romania, nu de 14, ca pana acum. Ministrul Sanatatii Alexandru Rafila a anuntat, miercuri, masurile pentru valul 5 al pandemiei, printre care se numara aducerea in țara a medicatiei care poate fi administrata in sistem ambulatoriu pentru pacientii cu COVID, marirea…

- Comisia Europeana și Consiliul Uniunii Europene au transmis mesaje de felicitare cu ocazia zilei Naționale a Romaniei, pe rețelele de socializare. ”La multi ani de Ziua Nationala, Romania! La multi ani, Romania!”, se arata pe pagina de Facebook a Excutivului comunitar. ”Astazi sarbatorim alaturi de…