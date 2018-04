Stiri pe aceeasi tema

- Volvo XC60 a fost desemnata Mașina Anului in cadrul premiilor Middle East Car of the Year (MECOTY) Cel mai recent model Volvo XC60 a fost numit mașina anului de catre juriul Middle East Car of the Year (MECOTY), in cadrul ceremoniei anuale de decernare a premiilor MECOTY, desfașurata in paralel cu Salonul…

- Standul Audi de la Salonul Internațional de Automobile București 2018 gazduiește multe noutați, prototipuri și oferte speciale. Vizitatorii pot vedea noul concept e-tron quattro, un SUV 100% electric, noul A6, noul A7 Sportback, deja reprezentativul A8, precum și gama Audi Sport (R și RS) in care se…

- Standul Audi de la Salonul Internațional de Automobile București 2018 va gazdui multe noutați, prototipuri și oferte speciale. Vizitatorii pot vedea noul concept e-tron quattro, un SUV 100% electric. La stand vor fi prezente noul A6, noul A7 Sportback, deja reprezentativul A8, precum și gama Audi Sport…

- Schimbare de planuri la BMW: noul Z4 nu va mai fi lansat in martie la Geneva, ci in vara acestui an in cadrul unui eveniment dedicat, inainte de prezentarea de la Salonul Auto de la Paris. 0 0 0 0 0 0

- Modelul 4x4 urban Volvo XC40 a câstigat luni premiul de Masina Anului în Europa, cu ocazia deschiderii pentru presa a celei de-a 88-a editii a Salonului auto de la Geneva. Galeria Foto.

- KIA aduce la Salonul Auto de la Geneva modelul actualizat Optima, prezentat in patrie la sfarsitul lunii ianuarie a acestui an. Mai mult, pentru ca in Europa se vinde si o varianta break, alaturi de sedan va debuta in fata publicului modelul Sportswagon (SW) facelift.

- PeliFilip a fost selectata pentru al 5-lea an consecutiv pe lista scurta de nominalizari pentru „Firma de avocatura a anului in Romania” in cadrul Chambers Europe Awards 2018, dupa ce a primit aceasta distinctie in anul 2015. „Suntem onorati sa ne aflam din nou pe lista scurta pentru obtinerea…