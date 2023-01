Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei a sanctionat compania Volvo Romania SRL cu o amenda in valoare de peste 13 milioane lei pentru ințelegeri anticoncurențiale pe piața de revanzare a camioanelor Renault.

- Supercupa Argentinei va avea loc pentru prima data in afara tarii, la Abu Dhabi, in Emiratele Arabe Unite, pe 20 ianuarie, cand Boca Juniors va primi replica lui Racing Club, a anuntat joi federatia de fotbal de la Buenos Aires (AFA), transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Consiliul Concurentei a sanctionat 65 de companii si o asociatie cu amenzi totale in valoare de peste 130 milioane de lei aprox 26 milioane de euro pentru participarea la o intelegere pe piata serviciilor de intretinere si reparare a autovehiculelor din Romania.Potrivit unui comunicat al Consiliului…

- Medicul Catalin Carstoveanu a declarant, intr-un interviu acordat News.ro, ca anul acesta a fost alaturi de o echipa formata din mai multi medici si asistenti romani, echipa coordonata de medicul Tamam Youssef, cu experienta de peste 30 de ani in chirurgia cardiaca – in patru misiuni la Spitalul din…

- Complexul Energetic Oltenia (CEO) și-a propus sa sa faca o serie de imprumuturi bancare consistente, incepand de anul viitor. Este vorba de un total de aproape 200 de milioane de euro care sa fie asigurate prin garanții guvernamentale. Acest lucru este posibil in baza unei ordonanțe prin care este reglementata…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat ca, din cauza atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice a țarii, 4,5 milioane de oameni au ramas joi seara fara electricitate, respectiv zece procente din populația țarii dinainte de izbucnirea razboiului, informeaza RADOR. Fii…

- Consiliul Concurenței are raport in care recomanda ca cei cu bani și fara experiența in domeniul fiscal sa aiba firme in domeniu. Ei bine, pe baza acelui raport, se pare ca Ministerul Finanțelor ar vrea sa modifice legislația. Deși in teorie pare o idee buna, in practica, cu exemple concrete, se demonstreaza…

- Aproape 10 milioane de romani au primit mesaje de avertizare de la autoritatile din tara noastra atunci cand au ajuns in state in care vietile sau integritatea fizica le ar fi putut fi puse in pericol, in cei zece ani de la inaugurarea sistemului de alerte prin SMS al Ministerului Afacerilor Externe…