Volvo pregătește un nou model electric: lansare programată în martie 2021 Volvo este hotarat sa devina un brand 100% electric in urmatorul deceniu și vrea vrea ca jumatate din vanzari sa fie reprezentate de vehicule electrice in urmatorii 5 ani, iar cealalta jumatate sa fie in dreptul hibrizilor. Un nou model electric de la Volvo este așteptat anul viitor, lansarea fiind programata in luna martie. Șeful constructorului suedez a confirmat informația, insa nu a oferit prea multe detalii... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei a efectuat o vizita la Spitalul Universitar de Urgenta București. Seful statului se arata multumit de organizarea pe care a gasit-o in unitatea medicala. Klaus Iohannis a vorbit de asemenea și despre vaccinul antiCOVID. ”La inceputul anului viitor am putea avea doua vaccinuri disponibile.…

- In primavara acestui an, Audi a anunțat lansarea proiectului Artemis cu obiectivul de a dezvolta un model electric "revoluționar" pana in 2024. La vremea respectiva, constructorul german nu a oferit informații specifice despre noul model, insa publicația germana Handelsblatt susține ca a intrat in posesia…

- Aston Martin are planuri mari dupa acordul cu Mercedes de saptamana trecuta, prin care va ceda 20% din acțiunile sale in schimbul tehnologiilor oferite de constructorul german. Tobias Moers, CEO-ul constructorului britanic și fostul șef al diviziei Mercedes-AMG, susține ca Aston Martin va lansa in 5-6…

- In cadrul Salonului Auto de la Frankfurt din 2019, Hyundai a prezentat Concept 45, un prototip electric care anticipa direcția de design a constructorului asiatic. Intre timp, reprezentanții Hyundai au anunțat ca prototipul va sta la baza unui model de serie dezvoltat pornind de la noua platforma Electric-Global…

- Bugatti pregatește o noua lansare in cursul zilei de miercuri. Constructorul deținut de Grupul Volkswagen a publicat un nou teaser pe site-ul sau oficial. Noua imagine arata "scheletul" viitorului model, dupa ce primul teaser in acest sens ne-a indicat semnatura luminoasa a stopurilor. Potrivit informațiilor…

- Primul pas facut de compania aeriana a fost declanșarea procesului de plecari voluntare. Astfel, angajații dispuși sa plece au primit salarii compensatorii. Pana acum, aproximativ 150 de persoane ar fi accesat aceasta facilitate. Citește și: TAROM pierde peste un milion de clienti si jumatate…

- Surse judiciare au declarat, pentru Agerpres, ca sunt verificate achizitii in legatura cu gestionarea pandemiei de SARS-CoV-2, dar se fac verificari si cu privire la testarile pentru depistarea infectarilor cu noul coronavirus.Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Judecatoria Arad, Antoanella…

- In februarie 2020, Polestar a publicat primele imagini și informații despre noul concept Precept, care ofera indicii cu privire la direcția de design a viitoarelor modele de serie. Brandul de performanța desprins din Volvo a propus un Grand Tourer cu patru uși cu sistem de propulsie electric, insa producatorul…