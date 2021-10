Volvo anunță un update software care crește autonomia mașinilor sale electrice De acum inainte, proprietarilor de modele electrice Volvo le va fi mult mai ușor sa gestioneze autonomia mașinilor pe care le conduc. Asta pentru ca producatorul din Goteborg a anunțat un update software over-the-air care aduce cateva imbunatațiri notabile. Mulțumita unui management imbunatațit al bateriei și a sistemului de recuperare a energiei, autonomia mașinilor Volvo cu zero emisii va crește. Din pacate, suedezii nu au precizat și cu cat... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

