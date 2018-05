Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel Buzdugan, voluntarul Asociației CERT Transilvania, care l-a gasit pe minorul de 2 ani din Ciurila, disparut de acasa în seara zilei de 27 aprilie, a fost premiat. Prefectura Clujului i-a decernat lui Gabriel Buzgudan diploma ”Onoare pentru…

- Pe pagina de Facebook a Prefecturii Județului Cluj a fost publicat clipul video care arata momentul in care baiețelul de 2 ani și 8 luni, care a disparut aseara din Ciurlia, județul Cluj, este gasit sambata dimineața, pe un camp, de unul dintre voluntarii care il cautau. Imaginile sunt emoționante.…

- Copilul in varsta de doi ani si opt luni dintr-o localitate din judetul Cluj care a disparut de acasa si pentru gasirea caruia Politia a cerut sprijinul populatiei a fost gasit sambata dimineata si este in siguranta, potrivit Politiei Romane.

- „Baiatul a fost gasit în viața de catre un voluntar”, au transmis reprezentanții IPJ Cluj. Din primele informatii, reiese ca parintii copilului erau acasa în momentul disparitiei, tatal fiind ocupat cu montarea unui gard în gradina, iar mama desfasura activitati…

- Un copil, in varsta de 2 ani si 8 luni, din satul Sutu, comuna Ciurila, judetul Cluj, a scapat pentru cateva momente de sub supravegherea parintelui, a iesit din curtea casei parintesti si nu a mai...

- Un copil, in varsta de 2 ani si 8 luni, din satul Sutu, comuna Ciurila, judetul Cluj, este cautat de Politie dupa ce, vineri seara, a scapat pentru cateva momente de sub supravegherea parintelui, a iesit din curtea casei parintesti si nu a mai revenit, transmite corespodentul MEDIAFAX.

- Politia face apel catre populatie pentru gasirea unui copil in varsta de doi ani si opt luni care a scapat pentru cateva momente de sub supravegherea parintilor si a plecat de acasa, din satul Sutu, comuna Ciurila, judetul Cluj.

- Autoritatile din Timisoara sunt in alerta dupa ce un copil a disparut in cursul zilei de luni de acasa. Baietelul se numeste Galiu Gheorghita Raul, are zece ani si a disparut in timp ce mergea la scoala.