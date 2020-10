Stiri pe aceeasi tema

- Medicii din Suceava spun ca, desi pacientii erau in stare grava si aveau nevoie urgenta de oxigen, acestia au refuzat spunand ca nu cred in covid. "Vin mulți pacienți care susțin ca ei nu cred in existența acestui virus. Nu vor sa țina masca cu oxigen", a declarat managerul Spitalului Județean,…

- Diabetul zaharat este o afecțiune care intereseaza sistemul imunitar, cardiovascular, fiind asociat cu diverse dereglari ale funcției trombocitelor și ale coagularii, in special la persoanele care nu dețin un bun control al diabetului zaharat. Acest lucru face organismul vulnerabil in fața virusului…

- Asistenta medicala din Iași infectata cu Covid, careia medicii refuzau sa-i dea concediu medical deși era pozitiva, a caștigat lupta cu virusul. Dupa 45 de zile de calvar, ea a fost testata negativ și se poate reintoarce la munca. Femeia spune ca a respectat intotdeauna recomandarile autoritaților și…

- Cristian Milicin, un medic in varsta de doar 44 de ani din Timișoara, confirmat pozitiv cu COVID-19, in urma cu trei saptamani, a decedat vineri 28 august, pe secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș. Din primele informații facute publice, medicul se afla in stare grava pe secția ATI…

- Noi studii indica faptul ca sistemul imunitar stocheaza informatii despre coronavirus, astfel incat sa se poata lupta din nou, potrivit The New York Times, relateaza News.ro.Citește și: Cod PORTOCALIU de ploi torențiale pentru doua județe din Romania: lista localitaților vizateOamenii de stiinta…

- Direcția Medicala a Ministerului Apararii Naționale prezinta „eroi in halate albe pe frontul COVID-19”. Unul dintre acești eroi este medic la Terapie Intensiva la spitalul militar amplasat la Stadionul CFR Timișoara. Medicul Florin Negrea este doctor de Terapie Intensiva și este pe frontul luptei, la…

- Medicii care trateaza de cinci luni pacientii infectati cu noul coronavirus descopera noi efecte pe care le produce infectia in organism. S-au inmultit cazurile cu afectare pulmonara, iar virsulul este mai agresiv, spune sefa sectiei de Pneumologie a Spitalului Judetean din Buzau. Nicoleta Birca, medicul…

- ARAD. Dr. Teodora Olariu, sefa Sectiei ATI II a Spitalului Clinic Județean de Urgența Arad, de unde a fost transferata gravida infectata cu Sars-CoV-2 la Timisoara, a facut unele precizari, aratand ca din punctul sau de vedere pacienta a fost tratata corespunzator.