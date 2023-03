Voluntarii ucraineni cos uniforme pentru femeile aflate pe front

Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 365. Ministerul Apararii al Federației Ruse susține ca Ucraina este gata sa trimita sabotori in Transnistria pentru a lansa o ofensiva sub steag fals, anunța agenția de presa din Rusia, Tass.

- Rusia a relocat mii de copii ucraineni - cel putin 6.000 - in zonele aflate sub control sau in Ucraina, precum si pe propriul teritoriu, denunta un raport publicat marti de grupul de cercetare Observatorului conflictelor.

- Viata unui militar rus ucis pe front valoreaza o haina de blana. Mai multe vaduve din Donetk au primit, drept compensatie, cate un astfel de obiect. Femeile au fost puse sa se alinieze in fata unei camere de filmat pentru a-si exprima recunostinta pentru ajutor. „Am primit in mod neasteptat un astfel…

- Aproape 300 de mercenari ruși ai grupului Wagner au fost trimiși de pe front la spitalele din Ucraina, insa medicii refuza sa-i trateze din cauza bolilor pe care le au. Mercenarii ruși din regiunea ucraineana Luhansk se confrunta cu refuzul medicilor locali de a-i trata. Mulți sufera de SIDA, sifilis…

- Aproape toate armele par sa fie puse in acțiune in razboiul din Ucraina, artilerie, obuziere, tancuri și mortiere. Cu toate acestea, cea mai importanta arma este una dintre cele mai mici: drona de recunoaștere.

- Este a 335-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. 86% dintre școlile și gradinițele aflate in regiunea Kiev au acum adaposturi anti-bombe. Zelenski a afirmat, luni, ca a semnat un decret prin care le interzice oficialilor ucraineni sa paraseasca țara cu alte scopuri decat pentru afaceri.

- Zeci de ruși care sarbatoreau in strada Anul Nou ar fi fost ridicați forțele speciale ale poliției. Nu exista explicații oficiale pentru ce s-a intamplat, dar pe rețelele sociale din Rusia sunt speculații ca ei au ajuns de la petrecere direct in taberele de mobilizare, inainte de a fi trimiși pe front,…

- Atunci cand Anastasia Mohina, in varsta de 25 de ani, a imbracat uniforma pentru a ajuta Ucraina sa se apere, a realizat rapid ca armata nu era pregatita pentru venirea unor femei, relateaza AP.