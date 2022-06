Stiri pe aceeasi tema

- Voluntarii si oficialii ucraineni care refuza sa colaboreze cu autoritatile ruse din orasul Mariupol, ocupat de militarii ruși, si din satele din apropiere, sunt inchisi si executati, anunta Primaria orasului, potrivit BBC. Primarul Mariupolului, Vadim Boicenko, a declarat ca ”o falsa instanta a RPD…

- Voluntarii si oficialii ucraineni care refuza sa colaboreze cu autoritatile ruse din orasul Mariupol, ocupat de fortele ruse, si din satele din apropiere, sunt inchisi si executati, anunta Primaria orasului, potrivit BBC. Primarul Mariupolului, Vadim Boicenko, a declarat ca "o falsa instanta a RPD (autoproclamata…

- Primarul din Mariupol, Vadim Boicenko, a anunțat ca noi lupte au loc la uzina Azovstal, unde se afla inca sute de civili, alaturi de ultimii aparatori ucraineni din oraș. „Astazi sunt batalii grele pe teritoriul orașului noastru, pe teritoriul Azovstal. Oamenii noștri curajoși apara aceasta fortareața,…

- China a anuntat, luni, trei morti din cauza COVID-19 la Shanghai, dupa plasarea in carantina, la sfarsitul lui martie, a capitalei economice chineze, relateaza AFP. Primaria din Shanghai precizeaza, intr-un comunicat postat pe retele de socializare, ca este vorba despre trei morti in varsta, care sufereau…

- Autoritatile sanitare ale Uniunii Europene (UE) au dat unda verde vaccinarii cu o a doza ”booster” a vaccinurilor anti-CODID Moderna si Pfizer-BioNTech a persoanelor in varsta de peste 80 de ani, relateaza AFP. O a doua doza ”booster” antcovid poate fi administrata adultilor in varsta de peste 80 de…

- Guvernul a anunțat, miercuri, ca din data de 10 februarie pana in prezent au intrat in Romania 667.725 de cetateni ucraineni, iar dintre acestia, 4.335 au solicitat o forma de protectie din partea statului roman. In ultimele 24 de ore, in Romania au intrat 7.524 cetateni ucraineni, 4.305 direct din…

- Un numar de 572.888 de cetateni ucraineni au intrat in Romania de la inceptul invadarii Ucrainei de catre Rusia, iar 4.310 au solicitat o forma de protectie din partea statului roman. Potrivit Guvernului, in ultimele 24 de ore, in Romania au intrat 9.995 cetateni ucraineni, 5.338 direct din Ucraina,…

- Președintele Klaus Iohannis va merge, sambata, pentru prima data de la izbucnirea crizei umanitare, in vizita la refugiații ucraineni de la punctul de trecere a frontierei de la Siret, informeaza Administrația Prezidețiala. Vizita președintelui va avea loc la ora 16.00. Președintele va verifica situația…