- Donald Trump se declara increzator cu privire la faptul ca Statele Unite vor avea vaccin anticoronavirus pana la alegerile din noiembrie. Presedintele este mai optimist decat expertii in Sanatate publica de la Casa Alba.

- Statul american Texas a depașit, marți, pragul de 10.000 de infecții cu noul coronavirus, stabilind un record ”negru” de 10.028 de teste pozitive, noteaza afp și canalul de știri CBS News.Precedentul record negativ fusese stabilit in Texas pe 4 iulie: 8.260 de cazuri de infecții de coronavirus. Doar…

- Statele Unite ale Americii au atins, marți, pragul de 3 milioane de imbolnaviri cu COVID-19, potrivit cifrelor prezentate de worldmeters.info, noteaza Mediafax.Cu peste 50.000 de cazuri noi de COVID-19 inregistrate in 24 de ore, SUA au ajuns la 3.040.833 de infectari, fiind de departe tara cu cele mai…

- Statele Unite sunt decise sa aiba disponibil un vaccin impotriva Covid-19 pana la sfarșitul anului sau la inceputul anului viitor, a declarat joi, seful administratiei SUA pentru alimente si medicamente, Stephen Hahn, potrivit CNN."FDA a autorizat testarea a patru vaccinuri separate, dezvoltatorii de…

- Infecțiile cu coronavirus in Statele Unite au depașit pragul de 2,5 milioane, cu un numar record de cazuri raportate in statele Florida și Texas. Creșterea numarului de infecții din cele doua state din sud vine dupa ridicarea restricțiilor de catre autoritați, Florida inregistrand 9500 de noi infecții…

- Statele Unite ale Americii se apropie de un nivel record, potrivit datelor raportate miercuri la orele 20.30 (joi, 00.30 GMT) de Universitatea Johns Hopkins, noteaza AFP. Peste 35.900 de noi cazuri de COVID-19 au fost inregistrate in 24 de ore, ridicand numarul total al contaminarilor pe teritoriul…

- Ar fi o lovitura colosala pentru toți cei care s-au inscris in cursa pentru fabricarea unui vaccin anti-coronavirus.Dr. Anthony Fauci, directorul Institutului National de Alergii si Boli Infectioase din Statele Unite, a declarat ca este foarte posibil ca un tratament pentru Covid-19 sa apara…

- Compania farmaceutica americana Merck testeaza un tratament anticoronavirus cu un medicament care are rolul de a provoca o ”eroare catastrofala” asupra virusurilor, informeaza Financial Times, citat de Mediafax.Medicamentul, denumit tehnic EIDD-2801, functioneaza prin plantarea unor molecule in materialul…